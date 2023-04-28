إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس، وقلقيلية، وبيت لحم.

وحسب قناة الغد، إن شابا فلسطينيا أصيب بجراح خطرة جراء استهدافه بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال في صدره ببلدة تقوع في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

مواجهات عنيفة في محيط مخيم جنين وإصابة فلسطينيين

وأضافت أن شابين أصيبا بالرصاص المطاطي، كما أصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في أعقاب مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن، شرقي مدينة نابلس.

وأوضح أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه المسيرة، ومنعها من الوصول إلى محيط البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة.

وأشارت إلى أن عددا من الشبان أصيبوا بحالات اختناق في بلدة قريوت جنوبي نابلس، خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لنبع مياه القرية ضمن مخططات إسرائيلية لتهويد المنطقة والسيطرة عليها.

من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود

الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث أصيب 3 شبان بالرصاص المطاطي بينهم مصور تلفزيون فلسطين.

وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت، اليوم الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة الزميل المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تحطيم معدات الطاقم، خصوصا الكاميرات، في إطار سياستها الممنهجة بملاحقة طواقم الإعلام الرسمي في الميدان، ومحاولاتها المستمرة حجب الصورة والصوت الفلسطيني الذي يعمل الإعلاميون على مدار الساعة لإيصاله إلى العالم.