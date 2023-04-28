أوكرانيا تنشد إنقاذ معركة الربيع من سراب الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف إن كييف تنهي التحضيرات استعدادا لهجوم مضاد على القوات الروسية التي تشن حربا في أوكرانيا.

وشدد على أن القوات مستعدة بدرجة كبيرة للمضي قدما في الهجوم.

وأضاف في إفادة صحفية عبر الإنترنت، أنه بمجرد أن يتحسن الطقس ويتخذ القادة قرارهم "سنشن الهجوم".

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وأشار إلى أن أوكرانيا تلقت الكثير من المعدات الحديثة، وإن التدريب على بعض المعدات الغربية مستمر.

ولم يذكر موعدا لبدء الهجوم المضاد لكنه قال "بشكل عام، نحن مستعدون بنسبة كبيرة".

وتأمل كييف أن يغير هجومها المزمع ديناميكيات الحرب التي اندلعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 14 شهرا.

وتسيطر روسيا على مساحات شاسعة

من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي، فيما قال الجيش الأوكراني في أحدث تقاريره اليومية عن الحرب إن باخموت، وهي مدينة صغيرة في الشرق، لا تزال المحور الرئيسي للقتال.

وفي تصريحات سابقة، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن حلفاء وشركاء كييف الغربيين سلموا جميع المركبات القتالية التي تعهدوا بها إلى أوكرانيا.

ويتدرب الآلاف من القوات الأوكرانية في الغرب على استخدام معدات عسكرية مختلفة في ساحة المعركة