هل هرب البشير خارج السودان

مع انتشار أخبار عن فرار الرئيس السوداني السابق عمر البشير في ظلّ فوضى عارمة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ادعى ناشروها أنها تُوثّق هروبه على متن مروحيّة عسكرية. إلا أن هذه الصور مقتطفة من فيديو قديم ولا علاقة لها بالتطوّرات الأخيرة في السودان.

يظهر في الصور مروحيّة عسكريّة وسيّارتان إحداهما سيارة إسعاف.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصور تُظهر «لحظات نقل الرئيس المخلوع» على متن مروحيّة «تتبع للجيش».

فرار مسؤولين

ظهرت هذه الصور حاصدة عشرات المشاركات على فيسبوك وتويتر مع انتشار أخبار تحدّثت عن هروب الرئيس السابق، الذي أزيح من السلطة في عام 2019، من السجن في ظلّ فوضى كبيرة في السودان مع تواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوّات الدّعم السّريع.

وعقب ظهور هذه الأخبار على مواقع التواصل، أعلن الجيش السوداني في بيان في 26 أبريل الحالي أن عمر البشير محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة نقل إليه من السجن قبل اندلاع القتال في 15 أبريل في الخرطوم.

وقال البيان الذي جاء بعد إعلان مساعد سابق للبشير، أحمد هارون، فراره من سجن كوبر، إن البشير كان بين مجموعة من المُحتجزين «في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية».

حقيقة الصور

أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الصور مقتطفة من فيديو منشور قبل أشهر على اندلاع المعارك في السودان على موقع تيك توك في كانون الثاني 2023.

وجاء في التعليق المرافق «موكب البرهان في كرري».

وآنذاك، تحدثت وسائل إعلام محليّة عن حضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كرنفال تخريج عدد من الدفعات الجديدة في الكلية الحربية السودانية وجامعة كرري بإستاد الكلية الحربية بمنطقة وادي سيدنا.