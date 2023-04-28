انت الان تتابع خبر توخيل بشأن موقف البايرن الاخير: لن نصل لمرحلة اليأس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنا الآن لكنه ليس ميؤوسا منه، لا يزال لدي شعور بأننا سنقلب الأمور لصالحنا

وتراجع النادي البافاري للمركز الثاني في الترتيب برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند بعد الخسارة 3-1 الأسبوع الماضي أمام ماينتس وسيستضيف هيرتا برلين متذيل الترتيب بعد غد الأحد.



وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لنا الآن لكنه ليس ميؤوسا منه. لا يزال لدي شعور بأننا سنقلب الأمور لصالحنا (في آخر خمس مباريات)".

ومنذ وصوله في أواخر مارس/ آذار الماضي شهد توخيل خروج فريقه من دور الثمانية لكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا بينما فقد أيضا صدارة الدوري الألماني.

وقال المدرب إن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو سيغيب عن المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية في التدريبات هذا الأسبوع وسيغيب عن الملاعب نحو أسبوعين.

ويحتل هيرتا المركز الأخير لكنه أعاد المدرب السابق بال دارداي في محاولة أخيرة لتجنب الهبوط.

وقال توخيل: "لا يمكن التكهن بأداء المنافس بعض الشيء الآن مع تغيير المدرب. علينا أن نقلل من التوقعات ولا نتوقع الكثير من أنفسنا في وقت مبكر جدا. الحديث عن ترتيبنا في الوقت الحالي ليس منطقيا حقا".

واعترف: "نحن صادقون للغاية وآخر من يخفي أي شيء. لقد خسرنا خمس نقاط في آخر مباراتين".

ويلتقي دورتموند، المتصدر برصيد 60 نقطة، مع بوخوم في وقت لاحق اليوم ويمكن أن يتقدم بفارق أربع نقاط قبل مباراة بايرن.

وقال توخيل عن مباراة دورتموند: "لا أعرف ما إذا كنت سأشاهدها، لن تفيدنا بشيء. وضعنا واضح للغاية. علينا الحصول على 15 نقطة من آخر خمس مباريات. الآن الأمر بأيدينا فقط".

