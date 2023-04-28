انت الان تتابع خبر انشيلوتي يقارن فينيسيوس بماردونا وبيليه.. هل للعنصرية سبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي قبل مواجهة ألميريا غدا السبت في الدوري الإسباني : "فينيسيوس يتعرض لخشونة المدافعين كما تعرض بيليه ومارادونا، ولكن فينيسيوس قوي بالقدر الكافي للتصدي لهذه الضربات، كما يتعرض للعنصرية خارج الملعب".وبسؤاله عما يقدمه إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أجاب مدرب ريال مدريد : "لا أفكر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ".

وتابع "أنا منشغل حاليا بخوض المباراتين المقبلتين في الليغا، ونهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا".

وتابع: "مانشستر سيتي بلا أسرار، إنهم فريق رائع، ومواجهته ستكون مباراة ممتعة".

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي يوم 9 مايو على أن تقام مباراة الإياب يوم 17 مايو.

وعما إذا كان بقاؤه مع ريال مدريد مرهونا بقيادة الفريق للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي: "الأمر ليس كذلك، مستقبلي محسوم بالفعل، عقدي ينتهي في 2024، وبعد ذلك لا أعرف ما سيحدث".

وأكد: "أنا متفائل بطبيعتي، الأجواء جيدة رغم بعض العثرات مثل الخسارة (2/4) أمام جيرونا، لكننا متحمسون لأقصى درجة لتكرار ما حققناه الموسم الماضي".

ويسعى ريال مدريد للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا مع التتويج بكأس ملك إسبانيا مع تقلص حظوظ الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ويتأخر ريال مدريد بـ11 نقطة عن برشلونة متصدر جدول ترتيب الليغا مع تبقي 7 جولات على النهاية.

