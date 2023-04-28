انت الان تتابع خبر الكرملين يوضح حقيقية استعداد روسيا لاختبار أسلحة نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الصراع مع أوكرانيا.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية "إذا لزم الأمر" للدفاع عن "وحدة أراضيها".



وأعلن في فبراير/ شباط، أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية سارية بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية الإستراتيجية التي يمكن لأي من الجانبين نشرها.