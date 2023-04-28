إندونيسيا.. حادث انقلاب عباّرة يودي بحياة 11 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر حادث انقلاب عبارة في الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة الإندونيسية عن وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن مفقودين، حسب ما أفادت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الجمعة.

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وقال مسؤولون، إن العبارة كانت تقل حوالي 74 شخصا إلى جزيرة

تانجونج بينانج الصغيرة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة ويعتقد أنها ارتطمت بجذع شجرة بعد حوالي 30 دقيقة من إبحارها.

وأشارت الوكالة إلى أن البحث ما زال جاريًا عن شخص مفقود.

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