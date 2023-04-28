السودان.. إطلاق نار على طائرة إجلاء تركية خلال تحليقها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تعرض طائرة تركية من طراز سي 130 مخصصة لعمليات الإجلاء لإطلاق نار خلال تحليقها فوق السودان لكنها هبطت بسلام في وقت لاحق دون سقوط إصابات.

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وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستسترد الأموال التي دفعتها لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "حرييت" التركية، قال فيها إنه تم تقديم الأموال مسبقاً للحصول على مقاتلات "إف 35"، لكن تركيا لم تستلم شيئا وبالتالي طلبنا استرجاع الأموال".

وأضاف قائلًا: إن "الخروج من الصفقة دفع تركيا لتسريع الإنتاج الخاص بنا"، لافتاً إلى أن

بلاده ماضية بعمليات التجارة مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات تنمو بسرعة.

وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.

وطلبت تركيا، في أكتوبر 2021، شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.

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