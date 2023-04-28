أمريكا.. وفاة 3 طيارين بالجيش في حادث تحطم مروحيتين

ياسر رشاد - القاهرة - تحطمت مروحيتان هجوميتان تابعتان للجيش الأمريكي وسط ألاسكا، أمس الخميس، ما أسفر عن وفاة 3 طيارين أثناء عودتهما من مهمة تدريبية، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية.

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وأعلن الجيش أن الطائرتين تحطمتا عقب مشاركتهما في تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر.

وأفاد بيان للفرقة 11 المحمولة جوًا في الجيش الأمريكي، بأن المروحيتين من طراز "أباتشي" وتحطمتا قرب هيلي في ألاسكا، وأضاف، أن "الحادث قيد التحقيق، وسيتم الكشف المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث مماثل أواخر مارس، حين تحطمت طائرتان مروحيتان للجيش الأمريكي من طراز "بلاك هوك" خلال رحلة تدريبية في كنتاكي، مما أسفر عن وفاة جميع الجنود الـ9 الذين كانوا على متنيهما.

وسجلت حوادث عدة أخرى لطائرات عسكرية أميركية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي في حادث تحطم طائرة "بلاك هوك" بولاية تينيسي، خلال تدريب في ألاباما في فبراير الماضي.

وقال محققون إن 4 من مشاة البحرية الأمريكية قتلوا العام الماضي خلال تدريب في النرويج، عندما تحطمت طائرتهم بعد اصطدامها بجبل.

وتم إنقاذ اثنين من طياري البحرية الأمريكية بعد تحطم طائرتهم، خلال تدريب فوق حي سكني قرب فورث وورث في تكساس عام 2021، وتمكن الطياران من القفز بالمظلة.

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