انت الان تتابع خبر تعمل بالكهرباء.. الامارات والصين تطلقان اول مصنع لإنتاج طائرات ومسيرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي توقيع الشراكة متماشيا مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، والأطر التشريعية للاقتصاد الدائري، وسياسات ومحفزات الاقتصاد الأخضر في ظل التحول نحو اقتصاد ذكي ودائري ومستدام.ويستهدف التعاون بين شركتي "مونارك لتصنيع الطائرات"، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، و"ايهانج القابضة" الصينية، الرائدة في تقنيات المركبات الجوية ذاتية القيادة، تصنيع الطائرات والمسيرات العاملة بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب والبضائع في إمارة أبوظبي.

كذلك إنشاء مركز التحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي، وإنشاء البنية التحتية ومنصات الإقلاع والهبوط والمرافق الخاصة بتسيير رحلات الطائرات والمسيّرات المستدامة، مع توفير فرص لتأهيل وتدريب كفاءات إماراتية للعمل في التصنيع.

ويسهم المشروع في تأسيس بنية تحتية متطورة لمنصات الإقلاع والهبوط ونظام متقدم لإدارة الطيران يتمتع بتقنيات استخدام طائرات بلا طيار تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي وذلك من خلال التعاون والشراكة مع العديد من الجهات المحلية في الإمارة لتمكين أبوظبي من استضافة تقنيات الطيران الحضري في المستقبل القريب.

ويرسخ المشروع مكانة أبوظبي في صدارة المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، حيث يركز على تحسين مقومات التنقل الذكي والمستدام.

