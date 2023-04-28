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العراق يرفع رصيده من الأوسمة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

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2023-04-28 | 11:27

العراق يرفع رصيده من الأوسمة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

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الخليج 365 - رياضة

رفع المنتخب الوطني لألعاب القوى غلته من الاوسمة في اليوم الثاني من بطولة غرب اسيا الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة حيث اضاف اربع اوسمة جديدة اثنين منها ذهب وفضية واحدة وبرونزية واحدة.

واضاف عبد السجاد سعدون ناصر ذهبية لرصيد المنتخب في فعالية العشاري وجمع ٦٨١٠ نقطة والذهبية الثانية انت بواسطة اللاعبة مروة قيس مرهون في سباق رمي المطرقة بمسافة بلغت ٤٧,٩٥م وتسجيل رقم قياسي عراقي جديد.

فيما خطف محمد باقر أحمد فضية فعالية دفع الثقل وبلغت المسافة ١٧,٥٥م، فيما احرزت اللاعبة مريم عبد الحميد عبد الاله برونزية فعالية الوثب الطويل وقفزت مسافة بلغت ٥,٤٣م.

وبهذا الحصاد بلغ رصيد منتخبنا العراقي 13 وساما ملوناً.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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