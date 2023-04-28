انت الان تتابع خبر حالة نادرة.. ولادة طفل بعضوين ذكريين ومن دون فتحة الشرج بباكستان! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير مجلة International Journal of Surgery Case Reports إلى أن الطفل ولد في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، ونقل إلى مستشفى الأطفال التابع للمعهد الباكستاني للعلوم الطبية.

ووفقا للأطباء، كلا العضوين شكلهما طبيعي طول أحدهما 1.5 سم والثاني 2.5 سم. وقد أظهرت الفحوصات أن للطفل مثانة واحدة متصلة مع العضوين، أي يمكن للطفل التبول من كليهما. وقد تمكن الجراحون من عمل فتحة شرج للمولود ليتمكن من التبرز، وبعد يومين غادر المستشفى.



ويطلق الأطباء على الانحراف الذي يولد فيه الطفل بعضوين تناسليين وظيفيين ودون فتحة الشرج اسم diphallia. وهناك حوالي مائة حالة من هذا القبيل، سجلت أولها في عام 1609. ولم يحدد الخبراء سبب هذا الانحراف ولكنهم يفترضون أنها تحدث عن طريق الصدفة أثناء نمو الأعضاء التناسلية للجنين في رحم الأم. وقد يكون كلا العضوين عاملين أو أحدهما فقط. وفي معظم الحالات يكون للعضوين نفس الطول ويكونان متجاورين.

يذكر أن امرأة أمريكية عمرها 37 عاما ولدت برحمين، تؤكد على أنها تمر بنفس الأشياء التي تمر بها النساء الأخريات، بما في ذلك الحيض.

