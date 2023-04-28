انت الان تتابع خبر "ستوري" غامض من طليقة تامر حسني بعد انفصالهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت بوسيل عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" صورة لظرف، يبدو أنه هدية تلقتها، بينما كتب عليه تعليق: "أنت تستحقين الحب". ولم توضح الفنانة المغربية حقيقة الصورة والتعليق، وفيما إذا كانا مساندة من أصدقاء أو معجبين أم أنهما من شخص لم تفصح عنه.



