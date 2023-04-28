انت الان تتابع خبر إدارة برشلونة تصدر قرارات جديدة لتخفيض النفقات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454417-638182581731453646.jpg
الخليج 365 – رياضةAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-28 | 07:53
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الخليج 365 – رياضة
أقدمت إدارة برشلونة على سياسة ترشيد الاستهلاك وتخفيض النفقات، حيث قامت بخطوة جديدة من المتوقع أن تثير غضب عشاق النادي الكتالوني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، سيغلق البلوغرانا قناته التلفزيونية في 30 يونيو المقبل، وهو اليوم الذي ينتهي فيه عقده مع شبكة "موفيستار +"، ما سيوفر حوالي 8 ملايين يورو سنويا.
وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة قرر عدم تمديد الاتفاقية مع المنصة متعددة الجنسيات، حيث أبلغ القرار بالفعل إلى 150 محترفا يعملون في وسائل إعلام النادي.
وخلال العام الماضي، تقدم عمال القناة بمطالب مختلفة، ونظموا إضرابا خلال أيام المباريات للنضال من أجل ظروف أفضل، وفي فبراير، تم التوصل إلى اتفاق يضمن حدا أدنى مع المحتوى مع شركة Telefónica.
وأضافت الصحيفة أن مجلس إدارة برشلونة قرر عدم تمديد الاتفاقية مع المنصة متعددة الجنسيات، حيث أبلغ القرار بالفعل إلى 150 محترفا يعملون في وسائل إعلام النادي.
وخلال العام الماضي، تقدم عمال القناة بمطالب مختلفة، ونظموا إضرابا خلال أيام المباريات للنضال من أجل ظروف أفضل، وفي فبراير، تم التوصل إلى اتفاق يضمن حدا أدنى مع المحتوى مع شركة Telefónica.
واعتبارا من 30 يونيو، يتم البحث عن صيغ جديدة للحفاظ على صورة النادي ومواصلة إصدار محتواه، والاستفادة من الحضور القوي للنادي على الشبكات الاجتماعية.
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