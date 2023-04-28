السودان.. «الدعم السريع» توافق على تمديد الهدنة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، أمس الخميس، موافقتها على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، معربة عن تقديرها لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات انسانية آمنه للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الاجلاء.

وخصت قيادة قوات الدعم السريع، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بالشكر الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المستمرة منذ اندلاع الأزمة بالبلاد.

وقالت القيادة في البيان: "التزاماً من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، نعلن موافقتنا على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس".

وتابع البيان: "نؤكد التزامنا التام بشروط الهدنة الانسانية تقديرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل اجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب".

وفي وقت سابق الخميس، وافقت قيادة القوات المسلحة السودانية على تمديد الهدنة، بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين السودانيين.