الجوازات السعودية تقدم الدعم للقادمين إلى المملكة من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

8 اشتراطات لسفر مواطني السعودية إلى خارج المملكة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المديرية العامة للجوازات كثفت جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.