تمديد إطلاق النار بالسودان لـ72 ساعة إضافية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان الجيش السوداني، موافقته على تمديد الهدنة في البلاد لـ 72 ساعة، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها أيضاً، فدخل وقف النار حيز التنفيذ، وفق العربية نت.

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وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها وافقت على تمديد الهدنة الحالية 72 ساعة أخرى ابتدأت منتصف الليلة.

وأكدت التزامها بها لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية، بحسب بيانها.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش موافقته أيضاً، آملاً أن يلتزم المتمردون، وفق كلامه.

كما أكد أن التمديد جاء لأغراض إنسانية وتنفيذاً لعمليات إجلاء الأجانب.

أما ميدانيا، فقد تجدد القصف ، على الرغم من الهدنة، واندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء جنوب الخرطوم.