شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تدعو رعاياها الراغبين بمغادرة السودان للتحرك فورًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت بريطانيا، اليوم الجمعة، جميع الرعايا البريطانيين الراغبين في مغادرة السودان إلى التحرك الآن، وذلك بعد دخول تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن رحلات الإجلاء البريطانية مستمرة من السودان، داعيًا الأطراف المتقاتلة إلى الالتزام الكامل بالهدنة المعلنة في السودان.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، موافقته على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

وبحسب بيان للقوات العامة المسلحة في السودان فإنه بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي وافقت القيادة على تمديد الهدنة.

وقادت السعودية والولايات المتحدة مساعي لتهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للسودانيين.

ويبدأ سريان تمديد الهدنة اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية‭ ‬في منتصف ليل الجمعة 28 أبريل نيسان.

بدورها، قالت قوات الدعم السريع، إنها وافقت على تمديد الهدنة الحالية 72 ساعة أخرى.

ورحبت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتمديد الهدنة، مشددة على ضرورة الالتزام بالهدنة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالسودان.