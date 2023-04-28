كويكب ضخم بحجم برج إيفل يقترب من الأرض.. و"ناسا" تحذر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علماء فلك أن كويكبا ضخما بحجم برج إيفل، كان على مقربة من كوكبنا، وسافر بسرعة هائلة تصل إلى 38922 ميلا في الساعة (62638 كم/الساعة)، بيما حذرت ناسا من خطره، وفق العربية نت.

تفاصيل اقتراب كويكب عيد الميلاد من الأرض (فيديو)

واقترب كويكب (إتش في5 2006)، الذي يبلغ قطره حوالي 300 متر، من الأرض على مسافة 2.4 مليون كيلومتر، وهي أقرب نقطة للكويكب من الأرض خلال هذا القرن، حسبما جاء في بيان معهد الرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وبحسب بيان الأكاديمية "أحد أكثر الكويكبات القريبة من الأرض

إثارة للاهتمام هو (إتش في5 2006)، ، الذي يقترب من (الأرض) على مسافة 2.4 مليون كيلومتر يوم 26 أبريل، فيما سيقترب الكويكب مرة أخرى من الأرض فقط في أبريل 2081".

ووفق المعهد فإن هذا الكويكب كبير إلى حد ما، حيث يبلغ طوله 300 متر ويبلغ سطوعه 15 درجة، وله شكل كروي، وقد تم اكتشافه في 19 أبريل 2006.