غياب جماعي بمدارس الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الثاني على التوالي، شهدت العديد من مدارس التعليم العام الكويتية غيابا جماعيا للتلاميذ بعد عطلة عيد الفطر، في حين التزم المعلمون والإداريون بالدوام في مختلف المناطق التعليمية، وفق روسيا اليوم.

كسوف شمس جزئي يعطل مدارس في الكويت غدًا

وأكد مصدر تربوي مسؤول أن الوزارة ماضية في تطبيق لوائح الغياب على الطلبة غير الملتزمين، لافتا إلى أن المتعلمين الذين التزموا الحضور رغم أعدادهم القليلة، تلقوا دروسهم حيث حرص المعلمون على تدريسهم وفق الخطة الموضوعة.

وأشار المصدر إلى أن معظم طلبة المدارس الخاصة، لاسيما الأجنبية، التزموا الدوام وسار اليوم الدراسي كالمعتاد ومن دون أي تغيير.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية عن استئناف استقبال الوزير حمد العدواني للمراجعين، في 2 مايو المقبل من الـ9 صباحاً إلى الـ12 ظهراً، وذلك في مكتبه بمقر الوزارة بجنوب السرة.