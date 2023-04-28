عاجل.. قوات الدعم السريع تُوافق على تمديد الهُدنة الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، موافقتها على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهُدنة الإنسانية لمُدة 72 ساعة إضافية تبدأ

اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس.

وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، قالت قوات الدعم السريع، في بيان لها: "تتقدم قيادة الدعم السريع بوافر الشُكر والتقدير لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية بوافر الشكر والتقدير على المساعي الحميدة من أجل مُواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين والمُقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الإجلاء".

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أضاف البيان: "شُكر خاص لكُل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المُستمرة مُنذ اندلاع الأزمة بالبلاد".

تابع: "التزامًا من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، نُعلن موافقتنا على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهُدنة الانسانية لمُدة 72 ساعة إضافية تبدأ

اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس 27 إبريل 2023".

أكمل البيان: "نُؤكد التزامنا التام بشروط الهُدنة الإنسانية تقديرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، ونود أن نلفت الانتباه إلى وجود أكثر من مركز لاتخاذ القرار داخل قيادات القوات المسلحة الانقلابيين وفلول النظام البائد مما تسبب في تضارب قراراتهم وانعكس ذلك في عدم الالتزام بشروط الهُدنة الإنسانية والهجوم المُتواصل على معسكرات قواتنا والأحياء السكنية بالطائرات والمدافع".

واصل البيان: "نُؤكد لمواطنينا الأعزاء أننا سنبذل قُصارى جهدنا للاستفادة من فترة الهُدنة لتقديم المساعدات المُمكنة التي من شأنها تخفيف المُعاناة عن كاهلهم".