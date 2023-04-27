بغداد - ياسين صفوان - اعتقال 10 أجانب حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بالتحديد إلى محافظة البصرة

خلية الإعلام الأمني

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وفقاً لمعلومات دقيقة وفي اطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على (١٠) أشخاص من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بالتحديد إلى محافظة البصرة قادمين من إحدى دول الجوار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.