بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن تمديد الهُدنة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة السودانية بقيادة "عبد الفتاح البرهان"، موافقتها على تمديد الهُدنة التي طُرحت لمُدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ انتهاء الهُدنة الحالية، وسط القتال المُحتدم مع قوات الدعم السريع.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها: "بُناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمُساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهُدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المُقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهُدنة التي طُرحت لمُدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ انتهاء الهُدنة الحالية".

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وأضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المُتمردون بمُتطلبات سريان الهُدنة هذه المرة، وعدم

خرقها كما تم خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر".

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الخارجية السودانية، الالتزام بالهُدنة المُعلنة بوساطة أمريكية سعودية، ودانت استهداف الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن "قيادة القوات المسلحة السودانية استجابت لطلب الوساطة السعودية الأمريكية لإقرار هُدنة جديدة لمُدة 72 ساعة اعتبارًا من صباح الثلاثاء 25 أبريل، وذلك تأكيدًا على حرصها التام لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني".