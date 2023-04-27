تصرفات أوكرانيا في الحرب تُؤرق الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة -

تخشى "الولايات المتحدة الأمريكية" أن تُؤدي ضربات "أوكرانيا" المُتزايدة في عُمق روسيا إلى تصعيد خطير، وتبذل جُهدها لمنع كييف دون أن تنجح دائمًا بصورة كاملة، حسبما أفاد الكاتب الصحفي "مارك جالوتي".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، كتب "جالوتي" في صحيفة The Spectator: "تبذل واشنطن قُصارى جُهدها لمنع الأوكرانيين من تصعيد الإجراءات، ولكنها لا تقوم بذلك بنجاح بصورة كاملة".

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ونوّه الصحفي بأن البيت الأبيض أعرب مرارًا عن قلقه بشأن طموحات الأجهزة الأمنية الأوكرانية، مُوضحًا أن الإحجام عن توريد أنواع مُعيّنة من الأسلحة يعود بشكل جُزئي إلى المُحاولات الرامية للحد من قدرة كييف على تنفيذ مثل هذه الهجمات في العمق الروسي.

وفي الوقت نفسه، حذّر مارك جالوتي من أن هؤلاء "الصقور" قد

يصبحون في نهاية المطاف مشكلة خطيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتُؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وفي سياق آخرـ أعلن قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا، كريستوفر كافولي، أن أوكرانيا تلقت أكثر من 98% من الدبابات والمُدرعات التي وعدتها بها الولايات المتحدة وحُلفاؤها لحشد هجومها المُضاد.

وصرح كافولي في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "لقد حسبت أنا والأوكرانيون عدد الأسلحة التي سيحتاجون إليها لهذا للقيام بالهجوم المُضاد، وفي الوقت الحالي تم تسليم أوكرانيا أكثر من 98٪ من المركبات القتالية".