انت الان تتابع خبر اجتماع أمني يناقش الاستعدادات لافتتاح طريق مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة ومدير سلطة الطيران المدني ومدير المنافذ الحدودية وعدد من القادة والضباط والجهات المعنية".وأضاف البيان، انه "جرى خلال هذا اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي أمام حركة المرور وتبسيط إجراءات دخول المسافرين".

وأكد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة العمل وفق الخطط المعدة لهذا الغرض وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين والمسافرين"، مشدداً على أن "تعمل جميع الجهات المختصة لإكمال الإجراءات الخاصة بافتتاح هذا الطريق الحيوي المهم والذي يعطي دلائل كبيرة على أمن العاصمة بغداد وكذلك انسيابية الحركة فيها.".

واستمع الشمري الى "جملة من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين الذين أكدوا استعداد مؤسساتهم لافتتاح طريق مطار بغداد الدولي ومتابعة العمل ما بعد عملية الافتتاح لديمومة تقديم الخدمات".