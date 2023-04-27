انت الان تتابع خبر خلفًا لأنشيلوتي.. مدريد يفتح خط التفاوض مع زيدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - منصب أنشيلوتي في ريال مدريد قد يكون في خطر إذا فشل في الفوز بكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، خاصة بعد الاقتراب من خسارة لقب الدوري الإسباني

على الرغم من إصرار كارلو أنشيلوتي مرارًا وتكرارًا على رغبته في الوفاء بعقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي العام المقبل، إلا أن الشائعات حول مستقبله ما زالت تفرض نفسها.



ونشر موقع (Foot Mercato) الإيطالي تقريرًا قال فيه إن إدارة ريال مدريد أجرت بالفعل اتصالات مع زيدان بشأن إمكانية العودة قبل الموسم المقبل في حال رحيل أنشيلوتي.

زيدان البالغ من العمر 50 عاما قاد ريال مدريد كمدرب لفترتين منفصلتين، حيث قاد النادي إلى تحقيق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في فترته الأولى، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى، وفاز بلقب الدوري الإسباني في فترته الثانية.

إجمالاً، قاد زيدان ريال مدريد إلى ما يصل لـ11 لقباً في فترتين، قبل أن يبتعد في عام 2021.

منذ ذلك الحين رفض زيدان تولي تدريب أي فريق، وكان ينتظر عرضًا لقيادة منتخب فرنسا، لكن مع تجديد ديدييه ديشامب لعقده لم يعد هذا خيارًا.

كما تم ربط زيدان بعروض من يوفنتوس وباريس سان جيرمان كوجهات محتملة للمدرب الفرنسي.

عودة زيدان المحتملة قد تفتح الأبواب لكيليان مبابي في ريال مدريد، حيث تجاهل المهاجم الفرنسي عرض العملاق الإسباني الصيف الماضي لصالح البقاء في باريس سان جيرمان، لكن من المفهوم أنه أصبح غير سعيد في ناديه ويريد الانضمام إلى لوس بلانكوس.

عودة زيدان يمكن أن تعزز رغبة مبابي في التوقيع مع ريال مدريد، في حين أن النادي يمكن أن يستعد للفكرة.

