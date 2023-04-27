شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "القومية للتوزيع" توافق على زيادة رأس مال الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت، اليوم، أعمال الجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية.

ضمت أعضاء الجمعية كلا من وليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله وعمرو محمد عبد الفتاح ومحمد عبد النبى قطب والمهندس إيهاب أبو بكر الصديق عبد الخالق والدكتور محمد محمد علاء عبد المنعم وأحمد على محمد حسن والدكتور محمد توفيق والمستشار مدحت لاشين وإسماعيل المنشاوى إسماعيل محمد وأحمد عبد المحسن ومحمد عثمان محمد ومحمد سعودى عبد الرازق وأحمد فريد عبد السلام ومحمود سعيد عبد الصادق، وبحضور مروة السيسى أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

وحضر من الجهاز المركزى للمحاسبات كلا من أمل ممدوح عسكر وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وهناء إسماعيل محمد رئيس قطاع المكتب الفنى وأميرة حمدى سيف النصر رئيس القطاع الثانى للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ومحمد محمود غريب الغنام رئيس قطاع- للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهالة محمد عبد الحكيم رئيس قطاع – للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وزينب عبد العزيز غنيم مدير عام - للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

كما حضر سعيد عبده رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط المؤسسة خلال العام المالى 2020/2019 واعتمدت الجمعية القوائم المالية للشركة القومية للتوزيع عن العام المالى 2020/2019.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها خلال العام الماضى لدراسة بعض الملاحظات فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الميزانيات السابقة قد انتهت إلى نتائج وتوصيات وتم اعتمادها من الهيئة واخطار الشركة والجهاز لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى شأنها.

وأضاف الشوربجى أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التى حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزى للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات.

كما أشاد بالدور الإيجابى لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر فى أداء دورها التثقيفى والتنويرى والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

كانت الجمعية العمومية للشركة القومية للتوزيع قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية الموافقة على بعض القرارات منها اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2020/2019، قيام المؤسسة بتشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتصويب الملاحظات التى اثارها أعضاء الجمعية على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة وتخطر الجهاز المركزى بنسخة من التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعا غير عاديًا، حيث وافقت فيه على زيادة راس المال المدفوع للشركة القومية للتوزيع بقيمة مبالغ الدعم المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة اعتبارًا من العام المالى 2017/2016 وحتى 2020/2019.

كما وافقت الجمعية غير العادية على إضافة نشاط الشحن داخليًا وخارجيًا ضمن أغراض الشركة، وكذلك إضافة نشاط صنع ملبوسات جاهزة بفرع الشركة بدار السلام.