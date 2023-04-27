شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات تستهدف هيئة موانئ البحر الأحمر استكمالها العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مشروعاتها لتطوير ورفع كفاءة الإرصفة واستكمال أعمال بناء وتوريد قاطرات بحرية،وتطوير المؤانئ لديها، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير المواني علي مستوي الجمهورية بما يحقق رفع كفائتها خلال الجاري 2022/2023.

وأبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الاعمال مستهدف استكمالها خلال العام ولعل أهمها:

1- إنشاء رصيف بطول 1.1 ألف متر بميناء سفاجا وغاطس بعمق 17 متراً.

2- إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاج.

3- استكمال بناء وتوريد قاطرتين بحريتين بقوة شد 70 طن.

يجدر التنوية، إلي أن الهيئة انشأت بالقرار الجمهوري رقم (217) لسنة 1978 والذي نقلت على آثره ملكية الموانئ الكائنة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة من مصلحة الموانئ والمنائر إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالقرار الجمهوري رقم (455) لسنة 1986.