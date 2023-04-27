مجلس السيادة السوداني يُهاجم قوات الدعم السريع.. مؤسسة إخوانية

ياسر رشاد - القاهرة -

بدأت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" تحشد قواتها وإمكانياتها للحرب مُنذ أكثر من 3 أشهر، حسبما أفاد عضو مجلس السيادة السوداني، "شمس الدين كباشي".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام سودانية"، تحدث كباشي، عن مُجريات القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، بينما يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

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وحمّل "كباشي" قوات الدعم السريع مسؤولية خرق الهُدنة، قائلاً: "هُناك هجمات على مواقعنا المُختلفة".

وأكد المسؤول العسكري، أن ولايات السودان تحت سيطرة القوات المسلحة بالكامل، بينما تتضارب التقارير بشأن الوضع على الأرض.

وأكد كباشي أن المُبادرة الأمريكية السعودية مُتقدمة ثم أضاف قائلاً "أبشر السودانيين أن الأمر لن يطول كثيرًا".

أما سقوط ضحايا من المدنيين، فاعتبره كباشي من مسؤولية ما وصفه بالقصف العشوائي للـ"خونة والمُتمردين والانقلابيين".

وفي حديثه عن جهود التسوية، قال كباشي "وافقنا على مُبادرة الإيغاد لكن يبدو أنهم لم يحصلوا على رد من الطرف الآخر".

وأشار كباشي إلى أن الجيش وافق على المبادرة الأمريكية السعودية "لكن الدعم السريع لم يحترمها"، مُتابعًا أنه في حال لم تقد المُبادرات إلى تسوية، فإن الجيش قادر على حسم الأمر بطريقة عسكرية.

واتهم عضو مجلس السيادة "كباشي"، قوات الدعم السريع بأنها مؤسسة إخوانية أنشأها النظام السابق، مُؤكدًا "لو كانت مؤسسة مدنية لتم تفكيكها".

جاء ذلك خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية".