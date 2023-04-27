أوكرانيا تُواجه نقصًا حادًا في الصواريخ الضرورية

ياسر رشاد - القاهرة - تُواجه "كييف" نقصًا حادًا في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية، وتحتاج إلى أنظمة دفاعية غربية، هكذا صرح وزير الدفاع الأوكراني "ألكسي ريزنيكوف".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، قال ريزنيكوف في حديث لصحيفة "أر بي كا – أوكرانيا": "لدينا أنظمة سوفيتية (للدفاع الجوي) حيث يتم استنفاد مخزون الصواريخ الضرورية لها، إذا لم يتم إنتاجها في بلادنا وهي مُتوفرة فقط في البلدان التي لا يُمكننا الحصول عليها منها، فعندئذ نحتاج إلى تجديدها بشيء آخر. بأي شيء؟ أنظمة الدفاع الجوي الغربية، لقد تم اتخاذ قرار مبدئي بالفعل ما هي هذه الانظمة والآن يجب زيادة عددها وعدد الصواريخ الخاصة بها.

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ونقلت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقًا، عن وثائق البنتاجون المُسربة أن أوكرانيا قد تبقى بدون صواريخ لأنظمة الصواريخ المُضادة للطائرات "بوك" بحلول 13 أبريل الجاري، وبدون صواريخ

لأنظمة "أس-300" - بحلول 3 مايو القادم، الأمر الذي سيُؤدي إلى أن تبقى حوالي 40 منشأة حيوية في أوكرانيا بدون غطاء جوي.

وفي سياق آخر، ذكرت مجلة "Military Watch Magazine" العسكرية أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" التي سلمتها واشنطن لأوكرانيا، عاجزة عن اعتراض الصواريخ الروسية، ولاسيما فرط الصوتية.

يُشار إلى أن "أنظمة باتريوت" لم تتمكن في عام 2017 من التصدي لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ محلية الصُنع على مطار الرياض الدولي في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2019، فشلت المنظومة في التعامل مع هجوم شنته الجماعة بالطائرات المسيرة.