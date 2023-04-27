الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُشيد بمحطة أكويو النووية التركية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل جروسي"، بمحطة "أكويو" النووية التركية، التي بنتها شركة "روس آتوم" الروسية، مُؤكدًا أنها قادرة على إنتاج الطاقة حتى بعد 100 عام من إطلاقها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، قال جروسي في حفل تسليم الوقود النووي إلى وحدة الطاقة رقم 1 التابعة لمحطة الطاقة النووية "أكويو": "تركيا تحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسها، وستظل محطة الطاقة النووية أكويو، تُنتج طاقة نووية نظيفة لهذا البلد حتى بعد 100 عام".

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وأوضح جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت دعمًا شاملاً لتركيا وروسيا "مُنذ بداية العمل في المشروع"، وأكد أن المنظمة التي يقودها ستُواصل تقديم المشورة للطرفين "في كل مرحلة من مراحل التنفيذ".

ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010، وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة

مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

وبعد أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها، ستُولد محطة الطاقة النووية حوالي 35 مليار كيلووات/ساعة سنويا، وفقًا للتوقعات، سيُغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء، وحتى الآن، المشروع ممول بالكامل من الجانب الروسي.

وفيما يتعلق بالزلازل المُدمرة التي حدثت في فبراير جنوبي تركيا، أكدت وزارة الطاقة في الجمهورية أن محطة "أكويو" للطاقة النووية ستكون قادرة على تحمل ضربة بقوة تصل إلى 9.0 درجات، وأكدت الدائرة في الوقت ذاته عدم وجود خطوط صدع في القشرة الأرضية بالقُرب من المحطة، فلا شيء يُهدد سلامتها الزلزالية.