بوتين يكشف حجم الشراكة بين روسيا وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة -

يُمكن للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، تحديد الأهداف والتحرك نحوها بشكل حاسم، وموسكو تدعمه في أسلوبه هذا، هكذا صرح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، مُؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تعود بالنفع على الطرفين وتُلبي مصالح المواطنين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، قال بوتين: "هذا مثال مُقنع آخر على مقدار ما تفعله، سيدي الرئيس من أجل بلدكم، من أجل نمو اقتصادها، لجميع المواطنين الأتراك. أريد أن أقول ذلك بصراحة: أنت تعرف كيف تضع أهدافًا طموحة والتحرك بثقة نحو تنفيذها، نحن من جانبنا، بالتأكيد ندعم هذا الموقف".

اقرأ أيضًا.. بوتين يُتابع الانتخابات المُرتقبة في تركيا

وشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو، في حفل تحميل الوقود النووي في محطة الطاقة النووية "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا.

وصرح الرئيس الروسي بأن تحول تركيا إلى دولة نووية سيعود بالفائدة على سوق الطاقة بتركيا، وأشار

إلى أن مشروع "أكويو" هو أهم مشروع بين روسيا وتركيا والذي يسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار بين البلدين.

وقال بوتين، إن العلاقات الروسية التركية لم يسبق لها أن وصلت لهذا المستوى، وأعرب عن امتنانه لدور الرئيس التركي في مشروع محطة "أكويو".

ومحطة "أكويو" هي أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010، وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.