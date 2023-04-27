روسيا تتعهد بمُواصلة تقديم المساعدة للشركاء الأتراك

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "موسكو" أنها ستُقدم قريبًا دُفعة كبيرة من مواد البناء إلى أنقرة لإعادة الإعمار بعد الزلزال، حسبما أفاد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، مُشددًا على أن "بلاده تتعاطف بصدق مع تركيا، التي نجت من الزلازل الضخمة التي خلفت العديد من الضحايا والدمار".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال بوتين: "نحن على دراية بالمهام الصعبة التي يتعين على الحكومة التركية والرئيس التركي حلها فيما يتعلق بترميم البنية التحتية والإسكان والمرافق الاجتماعية، ونحن على استعداد لمُواصلة تقديم المساعدة اللازمة لشركائنا الأتراك".

اقرأ أيضًا.. أردوغان يُعلن دخول تركيا لنادي الدول النووية

وأضاف: "على وجه الخصوص، تم اتخاذ قرار بتزويد تركيا بكمية كبيرة من مواد البناء الروسية في المستقبل القريب".

وأكد بوتين أن "قطاع البناء التركي مُتطور بشكل جيد، وكذلك قطاع إنتاج مواد البناء، لكن

اليوم هناك وضع خاص".

كما أشار بوتين، إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي أرسلت فرق الإنقاذ والعاملين الطبيين إلى تركيا، ونشرت مستشفى متنقلًا مُتعدد التخصصات في واحدة من أكثر المناطق تضررًا، حيث تم بالفعل التكفل وعلاج أكثر من 13 ألف شخص.

واختتم الرئيس الروسي حديثه قائلاً: "أؤكد لكم أننا مُستعدون دائمًا لمد يد الدعم الودي لشركائنا الأتراك".

وسلمت "روسيا"، اليوم الخميس، بشكل رسمي لتركيا الوقود النووي المُخصص لوحدة الطاقة الأولى في محطة "أكويو"، أول محطة نووية في أنقرة.