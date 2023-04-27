أردوغان يُعلن دخول تركيا لنادي الدول النووية

ياسر رشاد - القاهرة -

دخلت "أنقرة" بخطوات واثقة إلى مصاف الدول التي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، حسبما أفاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، واصفًا الحدث بالتاريخي.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، شارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو، في حفل تحميل الوقود النووي في محطة الطاقة النووية "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا.

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وقال أردوغان، إن اللجنة الأوروبية اعتمدت الطاقة النووية كأحد مصادر الطاقة الخضراء وتركيا تتبع هذا المسار، مُضيفًا أن أكثر من 300 مُتخصص حصلوا على التدريب في مجال الطاقة النووية بروسيا.

وشدد الرئيس التركي أن بلاده تلتزم بجميع المعايير والتوصيات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، وأعلن أن جميع وحدات الطاقة الأربع في محطة "أكويو" سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2028.

وصرح الرئيس الروسي "بوتين" بأن تحول أنقرة إلى دولة نووية سيعود بالفائدة على سوق الطاقة بالبلاد، وأشار إلى أن مشروع "أكويو" هو أهم مشروع بين روسيا وتركيا والذي يسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية وعلاقات الجوار بين البلدين.

وقال بوتين، إن العلاقات الروسية التركية لم يسبق لها أن وصلت لهذا المستوى، وأعرب عن امتتنانه لدور الرئيس التركي في مشروع محطة "أكويو".

وشدد بوتين، أن الأمر الأكثر أهمية أن المشروع صديق للبيئة ولا يتضمن أي محروقات كربونية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 62 مليار دولار العام الماضي.

وأكد أن روسيا ستعمل كل ما بوسعها لتلبية الحاجات التركية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، كذلك أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في جميع المُتطلبات الضرورية لتعافي تركيا من آثار الزلزال المدمر، كما أشار إلى أنه بحث مع الرئيس التركي مسألة زيادة إمدادات المنتجات الزراعية.

وقبل الحفل أجرى الرئيس "بوتين" محادثة هاتفية مع نظيره أردوغان شكره خلالها على دور روسيا في بناء محطة "أكويو"، كما بحثا العلاقات التركية الروسية وقضايا إقليمية.