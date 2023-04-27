اعتقال قس ثان في فاجعة غابة شاكاهولا بكينيا

ياسر رشاد - القاهرة - ألقت الشرطة في كينيا، اليوم الخميس، القبض على رئيس إحدى الكنائس في شرق البلاد فيما يتعلق بواقعة “قتل جماعي” وتم إجلاء 100 من أتباعه من الكنيسة، حسب ما أفاد وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي.

وأضاف كينديكي على تويتر “اعتُقل السيد إزيكيال أومبوك أوديرو رئيس كنيسة/مركز نيو لايف في منطقة كيليفي ويجري اتخاذ الإجراءات لتوجيه تهم جنائية له تتعلق بالقتل الجماعي لأتباعه”، وفقًا لرويترز.

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وأردف “أُغلقت الكنيسة المذكورة. أُجلي الأشخاص الذين يزيد

عددهم على 100 كانوا عالقين في مباني الكنيسة وسيكون لزاما عليهم تسجيل شهاداتهم”.

واعتقال أوديرو وإغلاق كنيسته أمران منفصلان عن قضية كنيسة جود نيوز الدولية، وهي طائفة تعيش في إحدى الغابات بذات المنطقة في كينيا. وعثرت السلطات على جثث 98 من أتباع تلك المنظمة في الآونة الأخيرة.

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