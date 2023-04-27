انت الان تتابع خبر "فاغنر" توضح حقيقة إيقاف عملياتها العسكرية في باخموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقود فاغنر الهجوم الروسي على باخموت منذ الصيف الماضي، في أطول معارك الحرب وأكثرها دموية، لكن القوات الأوكرانية حتى الآن تصدت للمحاولات الروسية للسيطرة على كامل المدينة.

وقال بريجوجن، مؤسس فاغنر، في رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية، : "اتُخذ قرار بتعليق قصف المدفعية ليتسنى للصحفيين الأمريكيين التصوير بشكل آمن في باخموت والعودة إلى منازلهم"، لكنه قال في رسالة صوتية لاحقة: "يا رفاق، هذه دعابة عسكرية، دعابة، ليس إلا... كانت مزحة".



وبريجوجن، الذي انتقد علنا مؤسسة الجيش الروسي بسبب إدارتها للحرب في أوكرانيا، معروف بأسلوبه القتالي الواقعي وأيضا بروح الدعابة الساخرة.

وقال بريجوجن، الشهر الماضي، بعد شكاوى طويلة الأمد من نقص الإمدادات اللازمة للمقاتلين، إنه ورجاله "منبهرون" بحقيقة أنهم بدؤوا أخيرا في تلقي شحنات الذخيرة.

