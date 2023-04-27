شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب أمام مجلس النواب الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

ويحدد المجلس خلال جلسة الأحد موعد مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره والحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج ومواجهة التزايد السكاني المطرد والحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الإنتاج السمكى.