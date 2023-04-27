روسيا تُعلن القضاء على 670 جنديًا أوكرانيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، القضاء على 670 جنديًا ومرتزقًا أوكرانيًا إضافة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثاني على التوالي.

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جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم الخميس 27 أبريل، حيث تابع التقرير بتنفيذ ضربة مركزة بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة على نقاط انتشار احتياطيات العدو، وتم ضرب جميع الأهداف بدقة، ما سيحظر تقدم وحدات مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى مناطق العمليات القتالية.

كما أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حيث تم صد أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى راجمة "غراد".

في اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث ألحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر D-30، ومدفع "غفوزديكا".

في اتجاه دونيتسك، نجحت مفارز الهجوم من خلال عملياتها النشطة في السيطرة على أربعة أحياء في الجزء الشمالي الغربي والغربي والجنوبي الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، فيما تحاصر وحدات القوات المحمولة جوا الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، وتدعم الأعمال القتالية لمفارز الهجوم.

كما ألحقت قوات "الجنوب" خسائر بين صفوف العدو في مناطق قرى ستوبوتشكي وتشاسوف يار وكالينينا.

كذلك تم تنفيذ 4 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أتمت وحدات المدفعية 59 مهمة لإطلاق النار، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 400 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير مدرعتي مشاة، و6 مدرعات قتالية، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر D-20 وآخر D-30 إضافة إلى مدفع "غفوزديكا".

إضافة إلى ذلك تم تدمير رادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت

الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 60 جندي وتدمير مدرعة لنقل الجنود، ومركبة قتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات Tor-M1، و3 مركبات، ونظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء رقم 72 الميكانيكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 30 جندي أوكراني و4 قاذفات لنظام الصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومدفع "جيبارد" المضاد للطائرات ألماني الصنع، وسيارتين، ومدفعي هاوتزر D-30.

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 78 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 109 مقاطعة.

تم إصابة مراكز القيادة والمراقبة لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية "الجنوبية"، ولواء المشاة الميكانيكي رقم 110، ولواء المشاة الآلي رقم 58، وتم تدمير محطتي رادار أوكرانيتين لكشف وتتبع الأهداف الجوية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24"، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وتم إسقاط 21 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 413 طائرة، 228 مروحية، 3882 طائرة بدون طيار، 421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 8878 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 1095 راجمة صواريخ متعددة، 4671 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 9805 مركبات عسكرية خاصة.

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