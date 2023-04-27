قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا لليوم السادس على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ولليوم السادس على التوالي، حصارها العسكري على مدينة "أريحا"، بشرق الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت 12 فلسطينيًا.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "خربثا بني حارث" غرب رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة مواطنين آخرين، أثناء مرورهم على الحواجز

العسكرية التي تقيمها على مداخل مدينة "أريحا"، التي تحاصرها لليوم السادس على التوالي.

وقالت إن قوات الاحتلال واصلت نصب حواجزها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسة والفرعية، وأوقفت السيارات وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة.

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