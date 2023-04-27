كيف سيقارن تتويج الملك تشارلز الثالث بحفل والدته وجده

سيتوج الملك تشارلز الثالث رسميا رئيسا للنظام الملكي البريطاني في 6 مايو في دير وستمنستر، بعد 8 أشهر من وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاما. لم تتغير طقوس التتويج الرسمي في الغالب منذ 1000 عام، ولكن أصبح كل حفل أيضا فرصة للتفكير في مدى تغير بريطانيا.

رفض الدعوات

في حين أن معظم البريطانيين لا يزالون يؤيدون النظام الملكي، تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن هذا العدد قد انخفض باطراد خلال العقد الماضي. أظهر استطلاع إيبسوس أن 68% يدعمون النظام الملكي في عام 2022، بانخفاض من 80% في عام 2012. يميل البريطانيون الشباب إلى أن يكونوا أكثر مناهضة للملكية، وكان هذا هو الحال على مدى العقود الثلاثة الماضية. في حين أن المملكة المتحدة قد بذلت قصارى ذلك من قبل من أجل التتويج، إلا أن هناك قائمة ضيوف أصغر هذا العام، وحتى نجوم البوب البريطانيين - بما في ذلك إلتون جون وسبايس جيرلز - رفضوا الدعوات للأداء.

لكن العرض سيستمر. كانت آخر مرة أقيم فيها حفل تتويج لزوجة الملك والملكة في 12 مايو 1937، عندما تولى جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث (المعروفة باسم الملكة الأم) العرش بعد تنازل شقيقه إدوارد الثامن عن الزواج من المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون. كانت ابنتهما، الملكة المستقبلية إليزابيث الثانية، أميرة تبلغ من العمر 11 عاما في ذلك الوقت.

تقول سالي بيديل سميث، مؤلفة جورج السادس وإليزابيث: الزواج الذي أنقذ النظام الملكي: «في حالة جورج السادس والملكة إليزابيث، كانت فرصتهما حقا لإظهار أن النظام الملكي كان في حالة جيدة، بعد صدمة التنازل التي حدثت قبل 5 أشهر فقط».

حفل ديني

تولى الملك البالغ من العمر 41 عاما المنصب عندما تنحى إدوارد الثامن في 10 ديسمبر 1936، لذلك كان التتويج في الأساس حفلا دينيا.

كانت بريطانيا أيضا في حالة سيئة عندما خلفته ابنة جورج الملكة إليزابيث الثانية عند وفاته في 6 فبراير 1952. بحلول وقت تتويجها بعد أكثر من عام، كانت بريطانيا لا تزال تعاني من الحرمان بعد الحرب العالمية الثانية، وكان النقص في السلع الأساسية شائعا، وفقا لسميث، الذي كتب أيضا إليزابيث الملكة: حياة ملك حديث. ومع ذلك، اختار البريطانيون الذهاب إلى حفل التتويج التقليدي - الذي أشار إليه موقع «تايم» بتكلفة 25 مرة أكثر من الافتتاح الأول للرئيس أيزنهاور.

كان الدعم للنظام الملكي لا يزال مرتفعا حيث تولت إليزابيث العرش. أعلن عدد تايم الذي نشر بعد تتويجها، «اختفى خمس أباطرة وعشرات ملوك وعشرة من السلالات الصغيرة في الحروب والثورات وغيرها في القرن العشرين. تضاءلت إمبراطورية بريطانيا أيضا، ومع ذلك لم تشوه الحرب الساخنة ولا الحرب الباردة أو الانشطار النووي أو الاجتماعي الذهب الساطع للتاج البريطاني. في عصر يميل إلى رفض الطقوس، والسخرية من الفضيلة، كان التاج الذي تم وضعه هذا الأسبوع على رأس إليزابيث الثانية مقبولا بشكل عام لأنه مفهوم بشكل أفضل، ومحبوب بشكل أفضل لأنه أكثر احتراما، مما كان عليه من قبل».

تتويج تشارلز الثالث

على النقيض من ذلك، تم وصف تتويج الملك تشارلز الثالث حيث يواجه الملايين من البريطانيين أزمة تكلفة المعيشة بسبب التضخم وتكاليف الطاقة. ترى سميث موازاة في المناخ الاقتصادي اليوم، بحجة: «لدينا الآن وضع يوجد فيه الكثير من الانقسام وعدم اليقين الاقتصادي. وهكذا نرى الملك يحاول تحقيق توازن بين احترام هذا التقليد التأكيد على استمرارية هذا الحفل مع الاعتراف بأن بريطانيا مختلفة جدا».

العمر هو أيضا فرق ملحوظ بين الملك تشارلز الثالث وأسلافه. تشارلز يبلغ من العمر 74 عاما وكاميلا 75 عاما. تقول سميث إن والدته، الملكة إليزابيث الثانية، كانت تبلغ من العمر 27 عاما فقط في يوم تتويجها وسار في دير وستمنستر وحدها، مما يمثل «وعد الشباب». كان والدها جورج السادس يبلغ من العمر 41 عاما فقط وكانت الملكة الأم تبلغ من العمر 36 عاما فقط في يوم التتويج.

لكن «وعد الشباب» سيتم تمثيله في تتويج عام 2023 من قبل ابن تشارلز الأكبر ويليام، أمير ويلز الذي هو التالي في خط العرش والذي سيكون الوحيد المسموح له بالركوع أمام والده وتقبيل خده الأيمن خلال الحفل، وفقا لتقارير صنداي تايمز. كما تقول سميث، من خلال كونه «أماميا ومركزيا» بهذه الطريقة، سيظهر «كيف سيبدو الجيل القادم».