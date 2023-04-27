شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجلاء 4 آلاف أجنبي من السودان عبر إثيوبيا (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف قائد الشرطة في ولاية القضارف، شرق السودان، اليوم الخميس، إجلاء قرابة 4 آلاف أجنبي عبر معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف اللواء مدثر حسب الرسول، لـ بوابة "سودان تربيون" اليوم، إن الشرطة "أجلت 3936 أجنبيًا من العاصمة الخرطوم عبر معبر القلابات إلى إثيوبيا"، من الصومال، وتنزانيا، وموزبيق، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وأرتيريا، وليبيريا وجيبوتي، والصين، وباكستان، ونيوزيلاندا، وتركيا، ومصر، واليونان، والبرازيل، وبريطانيا، والسويد.

وبدأ الإجلاء عبر المعبر بين السودان وإثيوبيا في مطلع هذا الأسبوع.وتحدث القائد الشرطي عن إجلاء 400 سوداني، أيضًا.