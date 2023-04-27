شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا: نسعى إلى الاستفادة من خبرة الكبيرة فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد "كارل نيهامر" مستشار النمسا، أن محادثاته اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت مكثفة وثرية، مشيراً الي أن العلاقات بين مصر والنمسا وثيقة وهناك تتعاون في كافة المجالات .

وأوضح مستشار النمسا، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية اليوم، ان زيارته لمصر تستهدف التركيز علي الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والري والزراعة .

وأضاف كارل نيهامر ان مصر تعد "حجر راسخ" للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا ولديها حالياً مشكلات متعددة بسبب تطورات الأوضاع في الحوار ومن بينها السودان.

وقال المستشار النمساوي أن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للنمسا ستكون مهمة للغاية وفرصة جيدة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر الذي نتطلع الي التوسع فيه حيث مصر دولة مهمة في انتاج الهيدروجين الأخضر وسنتوسع في التعاون في هذا المجال .

وشدد "نيهامر" على أن مصر مقصداً أساسيًا للسياح من النمسا حيث يأتي الكثير منهم في الاجازات والمناسبات، لافتا إلى وجود تطور في مجال النقل الجوي بين البلدين، مضيفا ان مصر لديها باع كبير في مكافحة الإرهاب والنمسا تحتاج الي الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأشار الي احترام النمسا لما تقدمه مصر لاستضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ علي أرضها وهو اسمها جيد للغاية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل عبء علي الأجهزة الأمنية المصرية، لافتا إلى أن موضوع الهجرة غير الشرعية مهم للغاية لنا ولأوروبا، ويجب أن ننسق هذا الأمر وتكون هناك هجرة منظمة وآليات شرعية للهجرة .

وأعرب مستشار النمسا عن تطلع بلاده للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لسوق العمل في مصر، حيث يوجد أكثر من 60٪؜ من عدد السكان من الشباب.