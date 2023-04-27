شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلف الناتو: أوفينا بجميع وعودنا مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس إن أعضاء الحلف وشركاءه سلّموا تقريبًا جميع المركبات القتالية التي وعدوا بها إلى أوكرانيا.

وقال للصحافيين في مقر الحلف العسكري في بروكسل "تم بالفعل تسليم أكثر من 98% من المركبات القتالية التي جرى التعهد بها لأوكرانيا. وهذا يعني أكثر من 1550 مركبة مدرعة و230 دبابة ومعدات أخرى، بما في ذلك كميات هائلة من الذخيرة".

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتل "إجمالا، قمنا بتدريب وتجهيز أكثر من 9 ألوية مدرعة أوكرانية جديدة. وهذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة استعادة الأراضي من روسيا".