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كييف تهاجم الناتو لهذا السبب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي بالافتقار "للإرادة السياسة" للسماح لبلاده بالانضمام للحلف سريعًا.

 

 

وقال كوليبا، لسي إن إن، الأمريكية مساء الثلاثاء: "كل شيء ممكن عندما تتوفر الإرادة السياسية"، وأضاف "ما دام بقيت أوكرانيا خارج الناتو، ستكون هناك خطورة تكرار العدوان الروسي ضدها".
ودعا كوليبا في مقال نشرته وزارة الخارجية دول الناتو " للتوقف عن خلق الأعذار وبداية  الضم للحلف".
وأشار كوليبا إلى قمة ناتو 2008، في بوخارست، والتي حصلت فيها أوكرانيا على صفة المرشح للعضوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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