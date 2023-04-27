شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو ترحب بمكالمة الرئيسين الصيني والأوكراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه يرحب بأي شيء قد يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك ردًا على سؤال حول رأي روسيا في المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء.

لكن الكرملين قال إن روسيا لا تزال بحاجة لتحقيق أهداف ما تسميها "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وتحدث الرئيسان الصيني والأوكراني أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي، ليتحقق بذلك أحد أهداف كييف التي سعت علانية منذ أشهر لإجراء مثل هذه المحادثات.

فيما قال الكرملين اليوم الخميس إن العلاقات مع الدول الأوروبية عند أدنى مستوى ممكن وإن كل موجة من طرد الدبلوماسيين الروس تقلص المجال المتاح أمام الدبلوماسية وسيتم الرد عليها بالمثل.

وطردت دول من بينها مولدوفا والسويد والنرويج دبلوماسيين لروسيا خلال الأيام الماضية، مما دفع موسكو للرد بالمثل.