شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منصور بن زايد يعتمد 71 نشاطًا اقتصاديًا يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارًا باعتماد 71 نشاطًا اقتصاديًا يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، منها نشاط بيوت العطلات لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، إضافةً إلى أنشطة أخرى داعمة للقطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني والأنشطة الغذائية، ما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وتتضمّن قائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها في الأراضي الزراعية 4 فئات، هي الأنشطة الاقتصادية الداعمة للشق النباتي، وعددها 21 نشاطًا اقتصاديًا، إضافةً إلى 24 نشاطًا اقتصاديًا ترتبط بالشق الحيواني، بينما اُعتُمِدَ 18 نشاطًا اقتصاديًا تتصل بالقطاع الغذائي ضمن قائمة الأنشطة التي يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، إضافةً إلى 8 أنشطة ترفيهية اقتصادية، أبرزها نشاط بيوت العطلات، تستهدف دعم القطاع السياحي والتعريف بالتطوُّر الحضاري لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

مساحة محددة

وحدَّدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الاشتراطات والإنشاءات اللازمة للأنشطة الاقتصادية في الأراضي الزراعية بما لا يتجاوز 30% من المساحة الإجمالية للمزرعة في حال وجود نشاط رئيس نباتي أو حيواني مرخَّص في المزرعة.

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سعيد البحري العامري: "القرار هو ثمرة جهود لجنة تحديد الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الزراعية التي تشكلت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث عملت اللجنة على تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية وتنويع خيارات المشروعات التي يمكن إقامتها في المزارع، إضافةً إلى تنظيم وتسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية المقامة في الأراضي الزراعية، ما يجعل من المزرعة مشروعًا استثماريًا ناجحًا وتجربة تعليمية وترفيهية وتراثية تدعم القطاع السياحي في إمارة أبوظبي".