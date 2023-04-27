شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع ارباح شركة سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 86.1 بالمائة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت ارباح شركة سامسونغ للإلكترونيات تراجعًا بنسبة 86.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري 2023 وسجلت أدنى مستوى في 14 عاما، مبررة ذلك بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي وجه ضربة لمبيعات الرقائق والمنتجات الإلكترونية.

وأعلنت أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، اليوم الخميس، عن أرباح تشغيلية بلغت 640.2 مليار وون (478 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 95 بالمائة من 14.12 تريليون وون سجلت قبل عام.

ووصل صافي دخلها في الربع الأول إلى 1.57 تريليون وون، بانخفاض 86.1 بالمائة عن العام السابق.

وتراجعت المبيعات بنسبة 18 بالمائة لتصل إلى 63.74 ترليون وون.

وسجل قسم حلول الأجهزة (DS) في سامسونغ، الذي يشرف على أعمال الرقائق، عجزًا قدره 4.58 تريليون وون، في أول خسارة مالية له منذ 14 عامًا، مع نمو مخزونات الرقائق بشكل كبير وسط انخفاض الطلب العالمي.

