شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث والرئيس المصري العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات بلادنا والمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء بقصر الاتحادية، اخاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للبحث في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات.

وفي اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذكرى تحرير سيناء التي استعادت فيها مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس الاعراب عن عظيم شكره، وتقديره لموقف جمهورية مصر العربية المشرف ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الانسانية وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

كما ثمن الرئيس في هذا السياق دور مصر قيادة وحكومة وشعبا في استقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية، وتقديم الرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات بما في ذلك العلاج، والتأهيل العلمي والاكاديمي.

من جانبه اكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وموقف مصر الثابت إلى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية ومؤسساته الشرعية، وكافة الجهود الرامية لاستعادة الامن والاستقرار والسلام في البلاد.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، والجهود الخيرة للاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل تجديد الهدنة، وإنهاء المعاناة الانسانية، واطلاق عملية سياسية شاملة استنادا إلى مبادرة المملكة للسلام المعلنة عام 2021، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول مختلف القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية، والجهود المنسقة بين البلدين الشقيقين لتعزيز تعاونهما الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.