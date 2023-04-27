عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما تستمر الانتهاكات والاقتحامات بحق المسجد بشكل يومي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى بيان صحفي، إن المُستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا

شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.وكثفت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ودقّقت في بطاقات الوافدين إلى المسجد.

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