روسيا تؤكد ترحيبها بكل ما ينهي الصراع في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الكرملين، اليوم الخميس عن ترحيب روسيا بكل ما يمكن أن يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، ردًا على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي وصفها بأنها "ذات شأن سيادي للصين".

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لكن الكرملين قال إن روسيا لا تزال بحاجة لتحقيق أهداف ما تسميها "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتحدث الرئيسان الصيني والأوكراني، الأربعاء، للمرة الأولى منذ إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير العام الماضي،

ليتحقق بذلك أحد أهداف كييف التي سعت علانية منذ أشهر لإجراء مثل هذه المحادثات.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الصينية الأربعاء أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن "تسوية سياسية" للنزاع.

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